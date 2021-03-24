Sergen Deveci kimdir? Sergen Deveci Daniska Show nedir, konukları kimler?

Sergen Deveci ile Daniska Show’un ilk konuğu olan oyuncu Melis İşiten, Deveci ile sosyal medyada viral olan anlar yaşadı. Birbirlerine hazırladıkları skeç gündemden uzun süre düşmedi. Oyuncu Aslı Bekiroğlu ile de programda gerçekleştirdikleri kırbaçlı gösteri büyük ses getirmişti. Sergen Deveci, sosyal medya üzerinden yayınladığı bir dakikalık skeçlerle ünlendi ve daha sonrasında dijital kanallar üzerinden ünlü simaları programına konuk etmeye başladı. Aslen İzmitli olan Sergen Deveci, başarılı oyunculuğu ile birçok kişinin dikkatini çekmeyi başardı.
Sergen Deveci ile Daniska Show’a daha önce Melis İşiten, Burak Yörük, Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka katıldı. Daniska Show’un bu haftaki konuğu ise ünlü rapçi Sokrat ST oldu. Programda izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşatan Sergen Deveci’nin Melisa İşiten ile çektiği bölümü Youtube’da 396 bin izlenme sayısına ulaştı. Aslı Bekiroğlu ile olan bölümü ise 281 bin kişi tarafından izlendi.
Sergen Deveci, 2 Ekim 1991 tarihinde İzmit’te dünyaya gelmiştir. Kökeni İzmit’e dayanmaktadır.
Oyunculuğa olan ilgisi nedeniyle Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nda eğitim almıştır. Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya mecralarında tanınan isimler arasında yer almaktadır. Hazırlamış olduğu skeçleri ile büyük beğeni toplamaktadır.
Oyunculuk eğitimi için İstanbul’a yerleşmeye karar veren Sergen Deveci, İstanbul’da eğitim almaya devam etmektedir.
A-Normal isimli tiyatro oyununda da sahne alan fenomen, kameralar karşısına ilk kez Blu Tv isimli dijital platformda yayınlanmakta olan ‘Bonkis’ adlı dizi ile geçmiştir.
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