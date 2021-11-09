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Sergen Yalçın 3 yıldızın biletini kesti!

09.11.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup ve Fabrice N'Sakala'yı gözden çıkardığı ve Siyah Beyazlı ekibin 3 oyuncuyla devre arasında yolları ayırmayı planladığı iddia edildi.

Sergen Yalçın 3 yıldızın biletini kesti!
Fabrice N'Sakala

Fabrice N'Sakala

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Trabzonspor'a uzatma dakikalarında yediği golle mağlup olan ve lider durumda bulunan Karadeniz ekibinin 10 puan gerisinde kalan, Şampiyonlar Ligi'nde ise beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta sürpriz gelişme...

3 YILDIZIN BİLETİ KESİLDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup ve Fabrice N'Sakala'yı gözden çıkardı. Tecrübeli teknik adamın bu kararı sonrası Siyah Beyazlı ekibin 3 oyuncuyla devre arasında yolları ayırmayı planladığı belirtildi.

Yönetimin ayrıca Sergen Yalçın'ın çok istediği Salih Uçan'dan da memnun olmadığı ve sezon sonuna kadar ki durumuna göre karar verileceği ifade edildi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gökhan Töre, bu sezon çıktığı 12 resmi maçta skor katkısı veremedi.

Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan ve kendisinden beklenen performansı bir türlü veremeyen Oğuzhan, bu sezon 8 maçta görev aldı, skora katkı sağlayamadı.

Sezon başında sol bek hattına Umut Meraş’ın transfer edilmesi sonrasında Rıdvan Yılmaz’la birlikte forma rekabetine girdiği isim sayısı artan Fabrice N'Sakala, ek olarak 8+3 kuralı da eklenince kadroda geri planda kalmıştı.

Demokratik Kongolu futbolcunun ayrılığıyla birlikte Kartal hem bu ismin maliyetinden kurtulmayı hem de yabancı kotasında yer açmayı planlıyor. (Ajansspor)

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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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