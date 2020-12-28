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Sergen Yalçın: 90 dakikayı bir taça bağlayamazsınız

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.12.2020 21:32 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın: 90 dakikayı bir taça bağlayamazsınız

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor'u 3-0 mağlup ettikleri mücadelenin sonrasında konuştu.

İyi oynadıklarını söyleyen Sergen Yalçın, "Çok sağlam duran, doğru oynayan bir Beşiktaş vardı. Bugün için kazanılacak oyunu oynamaya çalıştık. Sistemimiz doğruydu. Oyuncu performansları iyiydi. İyi bir galibiyet aldık. Bu yılı da bu galibiyetle noktaladı. Zor bir maçtı. Sivasspor güçlü bir takım. İyi mücadele ettiler. Rıza Hoca'ya da başarılar diliyorum. Bizi hedefte tutan bir galibiyetti. Yavaş yavaş kendi puan ritmimizi yakalıyor gibi görünüyoruz. Yarışmacı kalmaya devam ediyoruz. Herkes 1'er maç bekliyor. Biz bekledik, beklemeyenler var. Oyuncularımız iyi, birlik beraberlik iyi, oyun içi organizasyondan memnunum. İyi bir galibiyet oldu. Böyle devam ederiz umarım." ifadelerini kullandı.

Maç içinde Vida'nın kenara gelmeyi istediğini de söyleyen teknik adam, "Vida bize 20. dakikada değişmek istedi. Koronadan çıktı, doktor da söyledi. Doktor bir şey olur, vebalini alamayız, çıkaralım dedi. Devreyi bekleyelim dedik. Sonra bize kenardan değiştirin dedi. İnsan sağlığı önemli. Bizim için her şeyden önemli." diye konuştu.

Sivasspor'un tepki gösterdiği taç pozisyonu için görüşleri sorulan Sergen Yalçın, "Top çıkmış olabilir, çıkmamış da olabilir. İzdüşüm falan diyorlar. Bu sadece bir taç. 90 dakikayı bir taca bağlayamazsın. Taca çıkmış çıkmamış. Antalya maçında aynı golü yedim. Aradım bilir kişiyi. Çıkmış gibi görünüyor dedi ama izdüşüm falan dedi. Çıkmış da olabilir. Ben de çıktı diye gördüm ama çok önemli değil. Orta gol olmasaydı konuşulacak mıydı, hayır. Abartılıyor. Bütün oyunu bir taca bağlayamazsın. Benim için önemli değil. Bugün ikinci yarı çok iyi oynadık, 10 kişi kaldıktan sonra. Arkadaşlar 10 kişi der, meraklılar böyle şeylere. Oyunun kontrolü bizdeydi. İyi galibiyet aldık. Haftaya sıkı bir maç trafiği başlayacak. Ona konsantre olacağız. 2021 sağlık, mutluluk ve taraftarımızı getirsin. Biz onu, taraftarımızı istiyoruz. Şampiyonluk getirsin. Her şey kısmet. Hepsini yaşayacağız. Ancak, önce sağlık diyorum. En önemli şey bu." dedi.

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