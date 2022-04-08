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Sergen Yalçın'a sürpriz teklif!

08.04.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri... Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hiçbir açıklamada bulunmayan Sergen Yalçın'a sürpriz bir teklif geldi. Arap Yarımadasın'dan gelen teklifi reddeden tecrübeli teknik adam, Avrupa'da bir takım çalıştırmak istediği ve gelen teklifi reddettiği öğrenildi.

Sergen Yalçın'a sürpriz teklif!

Beşiktaş 'ta Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu yaşayan Sergen Yalçın'a Arap Yarımadası'ndan sürpriz bir teklif geldi. Ancak Sergen Yalçın'ın Avrupa'da bir takım çalıştırmak istediği ve gelen teklifi reddettiği öğrenildi.

SERGEN YALÇIN'A SÜRPRİZ TEKLİF

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Beşiktaş'ta hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın'a Arap Yarımadası'ndan teklif geldiği öğrenildi. 49 yaşındaki teknik adamın Avrupa'dan bir takım çalıştırmak istediği ve teklifi reddettiği öğrenildi.

Sergen Yalçın, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda İspanya La Liga'da bir takım çalıştırmak istediğini söylemişti.

SERGEN YALÇIN'IN KARNESİ

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Sergen Yalçın, Beşiktaş'la toplamda 82 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda, 46 galibiyet 13 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı. 49 yaşındaki teknik direktör, siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Öte yandan Yalçın, geçmişte Gaziantepspor, Sivasspor , Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor 'da da görev yapmıştı.

(Star)


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