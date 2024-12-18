Sergen Yalçın'a yapılan teklifi canlı yayında açıkladı! Taraftarlar için tarih bile verdi...

Beşiktaş'ta mevcut başkan Hüseyin Yücel'in rakibi olarak başkanlık yarışına giren Serdal Adalı, Sports Digitale YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

"MAYIS'A KADAR DEVAM ANCAK..."

"Mayıs'a kadar Serdar Hoca'yla devam edilmesi gerektiğinin düşüncesindeyim. Ancak Sergen Hoca'nın yeni sezondan önce bizimle beraber çalışması lazım."

SERGEN YALÇIN'A TARİH VERDİ!

"Uzaktan değil. Ocak'ta anlaşmak istiyorum ki yeni sezonun hazırlığını yapsın. Ben Serdar Hocayla sezonu bitirmeyi düşünüyorum. Sergen Hoca'ya diyorum ki gel ocak, şubat ayında başla. İster Ümraniye'de çalış, ister stadyumda çalış."