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Sergen Yalçın: Aboubakar haftaya da yok

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.12.2020 18:51 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor mücadelesinin öncesinde konuştu. Aboubakar'ın durumu hakkında bilgi veren tecrübeli çalıştırıcı kötü haberi taraftarlara duyurdu.

Sergen Yalçın: Aboubakar haftaya da yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Annesi vefat eden Aboubakar için konuşan Yalçın ve Kayserispor maçında da olmayacağını belirten, "Aboubakar'a baş sağlığı diliyorum. Ailesine sabır diliyorum. Zor bir süreç. Kendisi oynamak istemedi. Normal. Acısı büyük. 2 hafta olmayacak, haftaya da yok. İnşallah kısa sürede toparlar." dedi.

Sivasspor maçını kazanmak istediklerini söyleyen teknik adam, "Zorlu müsabaka. Sivasspor'un iyi bir kadrosu var. Kolay maç olmayacak. Eksiklerimiz var ama bu dönemde eksikleri konuşmanın önemi yok. Tüm takımlarda eksik var. Sezon başından beri kullandığımız oyuncular var. Kazanmak istiyoruz. Buna göre hazırlandık. Zevkli güzel bir müsabaka olur. İyi oynayan kazanır. Önümüzdeki haftadan itibaren zor maçlar var. Kolay değil. Bazen rotasyon yapıyor, birilerini bekletiyoruz. Herkesi maksimum tutmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızın çoğu, oynayacak durumda. " diye konuştu.

Josef, Ljajic ve Gökhan Töre için de bilgi veren genç hoca, "Josef'in sakatlığı, haftaya bir ihtimal olabilir. Olmayabilir de, olma ihtimali de var. Josef'in ağrı eşiği yüksek. Oynayabilir diye düşünüyorum. Bu maç trafiğinde oyuncuyu da zorlayamayız. Dinlendirebiliriz de. Bakacağız. Adem Ljajic ve Gökhan Töre koşulara başladı. Belki haftaya olabilirler. Birileri gidiyor, birileri geliyor, idare ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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