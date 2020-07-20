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Sergen Yalçın açıkladı: 8-10 yeni transfer lazım

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.07.2020 00:00 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’yi sahasında 2-0 mağlup eden Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından konuştu. Önümüzdeki sezonun kadrosuna değinen ve 8-10 yeni transfer yapılması gerektiğini söyleyen Yalçın, “İstediğimiz oyuncular alınırsa önümüzdeki sezon hedefimiz belli olur” diye konuştu.

Sergen Yalçın açıkladı: 8-10 yeni transfer lazım

Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe’yi Vida ve Gökhan Gönül’ün golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başakşehir’i tebrik ederek sözlerine başlayan Yalçın, “Başakşehir’i şampiyon olduğundan dolayı tebrik ediyorum. Önemli bir iş başardılar, hayırlı olsun şampiyonlukları. Bugün güzel, centilmence ve dostça bir maç oldu. Oyuna iyi başlayamadık. Oyuna tutunmakta zorlandık ve pozisyon verdik. Özellikle ikinci yarıda oyuna döndük, kazanmak için mücadeleye başladık. Saha içi organizasyonumuz iyiydi, oyuncular koştular ve kazanmak için çaba sarf ettiler. Son derbiyi kazandığımız için mutluyuz. Hedefimiz ligi üçüncü sırada bitirmek. Eğer bir sıra daha atlayabilirsek sezonu iyi bir sırada bitirmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

"8-10 YENİ TRANSFER..."

Takımların bazen kötü futbol oynayabildiğini söyleyen Sergen Yalçın, “Bu çok normal. Oyunu bölümlere ayırırsak, bazen 15’er, 20’şer dakikalık bölümlerde takımlar kötü oynayabilir. Empati yapmak, oyuncular tarafından bakmak lazım. Aylarca maç yapmadan antrenman yaptılar, bu durum kolay değil. Bazen oyuncuları konsantre etme konusunda zorlanıyoruz. Bu önemli değil, önemli olan kötü oynadığınız maçları kazanmak. Büyük takımlarda bu çok önemlidir, iyi oynadığınız maçları zaten kazanırsınız. Kötü oynadığınız maçları kazanırsanız, normal sezonda bu durum sizi iyi yerlere getirir. Devre arasında maçı kazanmamız için yapmamız gerekenleri konuştuk ve onlar da gerekeni yaptılar” dedi.

Önümüzdeki sezonla ilgili de konuşan Yalçın, “Yeni sezonla ilgili şu anda bir şey konuşmak erken. Önümüzdeki hafta bir müsabakamız daha var ve başkanla ve yönetimle yaptığımız toplantıda nasıl bir takım kurulmasıyla ilgili çok net bilgiler verdik. 8 veya 10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor. Bunlar çok net konular. Nasıl bir değişim, nasıl bir çalışma olur bakacağız. Kalan ve giden oyuncular önümüzdeki hafta oynanacak maçtan sonra karar verilecek” diye konuştu.

"İSTEDİĞİMİZ OYUNCULAR ALINIRSA..."

Sezon başında takımın başında olsaydı şu anda Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı olup olmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Sergen Yalçın, “Olsaydınız, olsaydı, böyle olsaydı gibi cümleler benim kullanacağım cümleler değil. Şu anda olduğumuz pozisyona bakmalıyız, nerede başladığımıza ve gelecekte ne yapacağımıza bakmalıyız. Geriye dönmek yerine geleceği planlamalıyız. Umarım bu konuda iyi bir planlama yaparız” dedi.

Takıma oynatacağı sistemle ilgili de konuşan Yalçın, “Kazanmak için oynayacağız derken bazen söylediklerimizi yanlış anlayabiliyorlar. Ben futbol oynamayacağız demedim, kazanacak oyunu oynayacağız dedim. Böyle bir ortamda iyi futbol seyrettirmek çok zor. Oyunu başka şekillerde de oynatabiliriz. Bekleyebiliriz de önde de oynayabiliriz. Bir sürü sistem var takımda. Ancak sistemi oyuncular belirler. Ben elimdeki oyuncuya göre sistem yaparım. Oyun sistemlerinin riskleri var. Çok önde oynadığımız zaman puan kaybettiğimiz ve mağlup olduğumuz maçlar oldu. Pandemiden önce daha farklı oynuyorduk, şimdi daha farklı, kazanmaya yönelik oynuyoruz. Önümüzdeki sezon istediğimiz oyuncular alınabilirse, bu doğrultuda hedef belirlenir. Hedef konulunca ciddi transferler yapılmalı, bu doğrultuda bir sistem kurgulamalıyız. Benim kurduğum sistem değil oyuncuların oynadığı sistem kazanmalı” diyerek sözlerini tamamladı.

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