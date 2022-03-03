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Sergen Yalçın adeta bombaladı! Bu sözleri kimse beklemiyordu

03.03.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sessizliğe bürünen ve hiçbir açıklama yapmayan Sergen Yalçın'dan flaş ifadeler... Beşiktaş taraftarına ayrıldıktan sonra veda bile etmeyen tecrübeli çalıştırıcı suskunluğunu bozdu. Beyaz TV'den Sinan Engin ile konuşan Sergen Yalçın, "Taraftar olmasa bu sezon imza atmazdım. Beşiktaş yönetimi altımı oydu. Ben görevdeyken başka teknik direktörle görüştüler dedi." Bu sözlerin altından sosyal medya adeta yıkıldı...

Sergen Yalçın adeta bombaladı! Bu sözleri kimse beklemiyordu

Beşiktaş ile hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupasını alarak müthiş bir başarı elde eden Sergen Yalçın, yeni sezona iyi başlayamayınca görevden alınmıştı. Ayrıldıktan sonra ağzını bıçak açmayan tecrübeli çalıştırıcı en sonunda suskunluğunu bozdu. Beşiktaş yönetimini adeta bombalayan Sergen Yalçın sosyal medyada gündem oldu.

"GİDİYORLAR BAŞKA TEKNİK DİREKTÖRLE GÖRÜŞÜYORLAR!"

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Sinan Engin, Sergen Yalçın ile konuştuğunu söyledi ve kendisine anlattıklarını aktardı, 'Bu yönetimin bana yaptıklarını sen de biliyorsun dedi. Ben bu sezon başı taraftar için imza attım. Ben Beşiktaş'ın Teknik Direktörüyüm. Lizbon deplasmanı. Gidiyorlar başka teknik direktörle görüşüyorlar." dedi. Sinan Engin, Sporting Lizbon deplasmanı Sergen Yalçın'ın söylediği başka teknik direktörün Bruno Pinheiro olduğunu söyledi.

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"BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ ALTIMI OYDU"

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Sergen Yalçın sözlerinin devamında, "Beşiktaş yönetimi altımı oydu. Ben bu sezon taraftar olmasa imza atmazdım. 1.5 ay beni aramadılar bile. Ahmet Nur Çebi iyi insan. Sorunum yok ama onu yanlış yönlendiren insanlar var." ifadelerini kullandı.


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Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Futbol Kulübü
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