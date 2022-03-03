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Burak Yılmaz, Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni takımı herkesi ters köşe yaptı...

03.03.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri: Milli futbolcu Burak Yılmaz Türkiye'ye geri dönüyor... Geçtiğimiz yıl tarih yazarak Lille'in şampiyonluğunda büyük pay oynayan Burak Yılmaz, Fransız ekibinden kesin olarak ayrılıyor. Sözleşmesi sezon sonunda biten yıldız oyuncu Türkiye'ye dönme kararı aldı. Türkiye'ye dönüp aktif futbol kariyerine burada nokta koymayı planlayan Burak Yılmaz'ın ise yeni takım tercihi herkesi ters köşe yaptı. İşte detaylar...

Burak Yılmaz, Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni takımı herkesi ters köşe yaptı...
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Son dakika transfer haberleri... Burak Yılmaz'ın yolu yeniden Türkiye'ye döndü. Kariyerinin son dönemini yaşayan golcü oyuncu, Fransız ekibi Lille'den ayrılıyor. Yeni hocasıyla arası iyi olmayan Burak Yılmaz, bu sezon istediği forma şansını bulamadı. Hal böyle olunca yıldız oyuncu takımdan ayrılma kararı aldı.

BEŞİKTAŞ DERKEN TERS KÖŞE...

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36 yaşındaki yıldız oyuncunun adı Beşiktaş ile sık sık anılıyor. Burak Yılmaz'ın babası da yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın adı bizimle anılması gurur verici. Beşiktaş bizi isterse başımızın üstünde yeri var. Ancak Burak, kendi kararlarını verebilecek yaşa ve olgunluğa sahip" demişti. Burak Yılmaz'ın İstanbul ekiplerinden Fatih Karagümrük ile görüştüğü ve İstanbul'a dönmeye çok sıcak olduğu aktarıldı.

MESSI İLE YARIŞIYOR

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Geçtiğimiz sezon takımının PSG önünde şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz bu sezon ise istikrarlı bir performans sergileyemiyor. Ligue 1'de "şut başına gol" ve "maç başına kaçırılan net fırsat" istatistiklerinde Kral, en başarısız oyunculardan biri olarak dikkat çekti. Burak, bu alanlarda Lionel Messi ile yarışıyor.


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