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Sergen Yalçın: Bize yapılanlar ortada

30.10.2021 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonu Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın sert açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın: Bize yapılanlar ortada
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a tek golle mağlup oldu. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın mağlubiyeti değerlendirdi.

İŞTE SERGEN YALÇIN AÇIKLAMALARI

"AMATÖRCE GOL YEDİK"

"Oyunun başında yediğimiz kötü bir golle, geride başladık. Amatörce gol yedik. İyi oynamadık. Bireysel performanslar çok aşağıdaydı."

"Oyuncuların bu performanslarını yukarıya çekmesi lazım. Bunu konuşmuştuk. Hatalarımızı düzeltmek için çalışmaya devam edeceğiz."

BATSHUAYI AÇIKLAMASI

"Batshuayi'nin durumunu bilmiyorum. Yarın belli olur. 2 orta saha var. N'Koudou yok. Beşiktaş'ta eksikler olabilir ama buradaki oyuncuların daha istekli, daha konsantre olması gerekir. Bakacağız artık telafisine."

"Mücadele gücünü, istek ve arzuyu yukarı çekmemiz gerekiyor. Özellikle deplasman oyunlarında istediğimiz arzu ortaya çıkmıyor. Düzeltmek için çalışacağız. Şapkamızı önümüze koyalım, bakalım neler oluyor."

"Hazırlanacağız çarşambaya. Sonra da Trabzonspor'la oynayacağız ama performansların bu şekilde olmaması gerekiyor. Bu, oyuncuların kendileriyle alakalı bir durum. Maalesef özellikle deplasmanda istediğimiz arzu ortaya çıkmıyor."

"İNANILMAZ HATALAR VAR"

"Ofsayt verdi ama gol mü ofsayt mı onu bilemiyorum ama şunu söyleyebilirim; Cüneyt Hoca'yla ilgili değil, genelde sezon başından beri oynadığımız oyunlarda maalesef bizim maçlarda beklentinin çok altında yönetimler var, inanılmaz hatalar oluyor. Yediğimiz goller, verilmeyen penaltılar, yani sarı kartlar, bugün kaç tane sarı kart olması lazım, hepsini es geçti hiçbirini göstermedi."

"Sürekli ucuz hareketler yapan oyuncular sahada, sürekli yere yatan, ölmüş gibi davranıp 1 saniye sonra tekrar kalkıp oyuna girip aynı performansla devam eden oyuncular, tabi hakemlerin bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Bu kadar ucuz faulleri vermemesi gerekiyor, kartları çıkarması gerekiyor"

Bir gazetecinin bu sezon yedek kulübesinden çok fazla verim alamadıklarını ve bununla ilgili neler düşündüğünü sorması üzerine Yalçın, ellerinden geldiğince bireysel performanslara baktıklarını, oyunun gidişatına göre de yeni oyuncular oynattıklarını söyledi.

Oyuncuların biraz daha istekli, arzulu oynamaları, hangi camiada olduklarını biraz daha anlamaları gerektiğine dikkati çeken Yalçın, "İnşallah hatalarımızı, neleri yanlış yapıyoruz onlara bakıp en kısa sürede onları düzeltmeye çalışacağız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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