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Sergen Yalçın, çalıştırmak istediği takımı açık açık söyledi! ''Şu an hocaları var, yanlış anlaşılma olmasın...''

17.08.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın, geleceğiyle ilgili ilk kez bu kadar net konuştu.

Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın teknik direktörlüğünü yaptığı döneme dair Levent Ümit Erol'a flaş açıklamalarda bulundu. İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...

"BEŞİKTAŞ'I HERKES ŞAMPİYON YAPABİLİR"

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"Benim başarım, Beşiktaş'ı şampiyon yapmak değil. Beşiktaş'ı herkes şampiyon yapabilir. Benim başarım, ekonomi ve genç oyuncular. Şampiyonluk sezonunda Ersin ve Rıdvan, aylık 20 bin TL'ye oynuyordu. Serdar Saatçı, 5 bin TL alıyordu. Ekonomik anlamda kulübü zorlamadan biz şampiyon olduk."

"ŞAMPİYON OLMUŞ BİR ADAMA, ERTESİ GÜN İMZA ATTIRMAN LAZIM"

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"Şampiyon olduktan sonra 'Artık işimiz çok daha zor' demiştim. Çünkü başarıyı paylaşamıyorlar, herkes kendi üstüne bir şeyler almaya çalışıyor. Ondan sonra işimiz çok daha zorlaştı. 45 günlük imza süreci... Şampiyon olmuş bir adama, ertesi gün imza attırman lazım. O sürecin o kadar uzamaması gerekiyor. Şampiyon olmuş hocanı, medyadaki insanların ağzına vermemelisin. O süreç, bizi çok yıprattı"

"BENİM HEDEFİM, MİLLİ TAKIM"

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"Benim hedefim, milli takım. Milli takımda çalışmayı çok bekledim. Orası bizim için çok uygundu aslında. Oranın bir hocası var, yanlış anlamasın. O, benimle ilgili saçma sapan şeyler söyledi ama ben onunla ilgili söylemeyeceğim"

"NEFTÇİ BAKÜ'YLE GÖRÜŞTÜK"

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"Neftçi Bakü ile görüştük, aslında güzel de geçti. Fakat maddi problemler oldu. Kendi kontratımdan bahsetmiyorum. Takımın bütçesi, istediğimiz durumda değildi. Azerbaycan'a oyuncu getirmek kolay değil. Onlar çok hazır değillerdi buna." diyerek sözlerini noktaladı.

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