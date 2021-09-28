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Sergen Yalçın: Çok iyi oynadılar

28.09.2021 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın: Çok iyi oynadılar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax'a 2-0 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.

İŞTE SERGEN YALÇIN AÇIKLAMALARI

Skordan memnun olmadığını kaydeden deneyimli hoca, "Zor bir oyun oldu. Bu seviyelerde işler kolay olmuyor. Oyun planımız doğru işledi. Rakibe topu verip, beklemeyi düşündük. Çabuk çıkıp, pozisyon bulmak istedik. İlk pozisyonu da biz bulduk, golü atabilirdik. Çocuklar iyi mücadele etti. Bu seviyede ilk defa oynayan oyuncularımız var. Skor istediğimiz gibi olmadı, ondan memnun değiliz." dedi.

GENÇ İSİMLERE ÖVGÜ

Grupta geride kaldıklarını söyleyen Sergen Yalçın, "Serdar Saatçi çok iyi oynadı. 18 yaşında bu seviyede oynamak herkese nasip olmaz. Berkay Vardar da iyi oynadı. Mücadelelerinden memnunuz. Daha iyi olabilirdi, sadece sonuçtan memnun değiliz. İşimiz zor. geriden gelip yakalamak kolay olmayacak. Sporting Lizbon maçları durumumuzu belli eder. En sevindirici şey sakat vermedik. Ayağa kalkarken biraz dizim ağrıdı. Stadın konumu, oturma yerleri çok iyiydi. Oyunu biraz yukarıdan iyi okuyabildik." ifadelerini kullandı.

Genç oyunculara forma vermesinin nedeni sorulan antrenör, "Onları genç oldukları için oynatmadım. İyi yerlere gelebileceklerini düşündüğüm için oynattım. Değer verdiğimiz, Beşiktaş'ın geleceği olan isimler." diye konuştu.

"GÜÇLÜ ŞEKİLDE ÇIKACAĞIZ"

Eldekilerle bir şeyler yapmaları gerektiğini kaydeden teknik adam, "Ajax bu turnuvanın önemli takımlarından. Yıllardır buradalar. Kadromuz gereği beklemeyi tercih ettik. Oyuncularımız iyi mücadele etti. Ajax gibi bir rakibe karşı iyi reaksiyon gösterdiler. Sonuca üzgünüz. Bu turnuva, futbolun en üst noktası. Hazır olmak, güçlü olmak gerekiyor. Bu seviyede mücadele etmek için çok daha sağlam yere basmamız lazım. Sakatlık yaşamadığımız için mutluyuz. İnşallah nazar değmez ve böyle gider. Sürekli sakatları konuşuyoruz, bu doğru değil. Olanları konuşmalıyız. Onlarla bir şey yapmak önemli. Sakatlıklar her takımda olur. Onlar milli aradan sonra dönecek, tam kadro döneceğiz. Zor süreçten en güçlü şekilde çıkacağız. Umut Meraş'ın da ciddi bir problemi yok." mesajını verdi.

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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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