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Sergen Yalçın'dan Balotelli'ye: Seviyesiz

21.09.2021 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor maçı sonrasında konuştu.

Sergen Yalçın'dan Balotelli'ye: Seviyesiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Maçın telafisi olduğunu vurgulayan Sergen Yalçın, "3-0'lık skorun ardından 3-3'e oyunun dönmesi talihsiz bir gece bizim adımıza. Geçen maç, bu maç, enteresan oyunlar oynuyoruz. Bu oyun hafife almaya gelecek bir oyun değil, bu oyun çok ciddiye alınması gereken sert bir oyun, zor bir oyun. Çok daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor skoru korumak için. Bizim için talihsiz bir gece oldu ama sezon içinde böyle şeyler olur, fazla abartmamak lazım. Oyuncularla birçok konuda herhalde tekrar konuşmamız gerekiyor. 2 puan kaybettik ama telafisi olmayan bir müsabaka değil." mesajını verdi.

Maçın gereğinden fazla uzadığını söyleyen teknik adam, "Maç sonunda hakeme, maç bitmişti, 2 dakika fazla oynattı, neden fazla uzattığını sordum, sakatlık olduğu için uzattığını söyledi. Hakem demek ki sürenin uygun olmadığını düşündü ve uzattı, hakem arkadaşların kararı." diye konuştu.

Sakatlıklar için "Oyuncuları arka arkaya oynatmak zorunda kalıyoruz. Diri oyuncuları oyuna koyduk ama sonradan oyuna soktuğumuz oyuncular katkı sağlamadı, bizim için en kötüsü buydu." ifadelerini kullandı.

Balotelli'nin maçtan sonra kendisine hareket yaptığını belirten Yalçın, "Balotelli bana hareket yaptı, pozisyon sarı kart verdi. Bir oyuncunun rakip teknik direktöre böyle bir hareket yaptığına hiç şahit olmadım. Balotelli'nin neden bana böyle bir hareket yaptığını anlamadım, geçen sene bize gelemediği için mi yaptı, bilemiyorum. Kendi adına üzücü, seviyesini belli etmiş oldu, kendisi için yazık oldu, seviyesiz bir hareket." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Adana Demirspor Mario Balotelli
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