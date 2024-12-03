Sergen Yalçın'dan Beşiktaş maçı sonrası sürpriz sözler! Kalacağını üstü kapalı şekilde işte böyle açıkladı...

Beşiktaş'ın kötü gidişatı son sürat devam ediyor. Ligde galibiyeti unutan siyah-beyazlılar, Hatayspor deplasmanında da kazanamadı. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın son durumu hakkında konuştu.

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Sergen Yalçın, "Beşiktaş, haftada 2-3 gün izin yapıyor. İnanılır gibi değil. Göztepe maçından sonraki haftalık programına baktım. Pazartesi, salı ve cuma günleri izin yapmış takım. Ben, böyle bir şey ömrümde görmedim. Beşiktaş, ilk yarıda 1 faul yapmış. Normal mi bu? Sahada bu kadar yumuşak olamazsın." dedi.

"KALIYORUM" SİNYALİ

Sergen Yalçın, Beşiktaş'a gitmeyeceğini şu cümleyle net şekilde ifade etti: "Bu cumartesi derbi var, derbiden sonra da yayında, televizyonda olacağız." ifadelerini kullandı.