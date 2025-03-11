Sergen Yalçın'dan canlı yayında çok konuşulacak iddia! "Türk hakemleri maçları..."

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'ya mağlup olmasının ardından Sergen Yalçın canlı yayında patladı. Zorbay Küçük'ün yönetimini eleştiren Yalçın, yabancı hakem iddiasını yeniden gündeme getirdi.

"TÜRK HAKEMLERİ MAÇLARI YÖNETMİYORLAR"

"Türk hakemleri maçları yönetmiyorlar, idare ediyorlar. Beşiktaş maçının hakemi sonuca etki etti bugün. Artık derbi maçlara yabancı hakem getirmeye mecbursun. Hatta Fenerbahçe- Galatasaray kupa maçı yok mu ona da getireceksin."

"İKİNCİ SARI KARTI NASIL VERMEZSİN?"

"O ikinci sarı kartı nasıl vermezsin sen? Hangi dünyada yaşıyorsun sen ya? O ikinci sarı kartı nasıl vermezsin? Ondan daha hafif pozisyonlara kart gösterdin"

"FUTBOLU KONUŞAMIYORUZ"

"Maçı konuşamıyoruz. Yine hakem, yine VAR, penaltıyı vermedi, o onu vermedi, bu bunu vermedi. Futbol, saha, performans, takım performansı, bireysel performans hepsi çöp!"