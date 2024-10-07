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Sergen Yalçın'dan çarpıcı itiraf! ''Icardi bu takımda oynamaz, Osimhen oynar!"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.10.2024 16:58
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Antalyaspor'daki görevinden ayrıldıktan sonra teknik direktörlük yapmayan ve yapmak istemediğini söyleyen Sergen Yalçın, futbol yorumlamaya devam ediyor. Galatasaray hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, takımın iç dinamikleri hakkında flaş ifadeler kullandı.

Sergen Yalçın'dan çarpıcı itiraf! ''Icardi bu takımda oynamaz, Osimhen oynar!"

Teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, gündemi belirleyecek yorumlarda bulunmaya devam ediyor. Galatasaray hakkında konuşan Sergen Yalçın, Icardi-Osimhen-Torreira üçgenini değerlendirdi.

"ICARDI OYNAMAZ"

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Galatasaray'ın forvet hattı konusunda yorum yapan Sergen Yalçın, "Galatasaray'ın forvetinde Osimhen varsa Osimhen oynar. Icardi hiçbir şekilde oynamaz." şeklinde ifadeler kullandı.

TORREIRA'YI ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

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Torreira'yı öve öve bitiremeyen Sergen Yalçın, "Ona dikkat etsinler. Akşam evine özel arabayla bıraksınlar, sabah gidip alsınlar. Hiçbir şey yaptırmasınlar." dedi.

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Sergen Yalçın galatasaray icardi Osimhen
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