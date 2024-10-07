Sergen Yalçın'dan çarpıcı itiraf! ''Icardi bu takımda oynamaz, Osimhen oynar!"

Teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, gündemi belirleyecek yorumlarda bulunmaya devam ediyor. Galatasaray hakkında konuşan Sergen Yalçın, Icardi-Osimhen-Torreira üçgenini değerlendirdi.

"ICARDI OYNAMAZ"

Galatasaray'ın forvet hattı konusunda yorum yapan Sergen Yalçın, "Galatasaray'ın forvetinde Osimhen varsa Osimhen oynar. Icardi hiçbir şekilde oynamaz." şeklinde ifadeler kullandı.

TORREIRA'YI ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Torreira'yı öve öve bitiremeyen Sergen Yalçın, "Ona dikkat etsinler. Akşam evine özel arabayla bıraksınlar, sabah gidip alsınlar. Hiçbir şey yaptırmasınlar." dedi.