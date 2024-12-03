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  4. Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti! Galatasaray ve Fenerbahçe için şifreyi verdi...

Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti! Galatasaray ve Fenerbahçe için şifreyi verdi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.12.2024 14:19
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Beşiktaş'ın teklifini içinde bulundukları kaos nedeniyle reddettiğini ifade eden Sergen Yalçın, Süper Lig'deki son durumu değerlendirdi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda takılmaması gerektiğini söyleyen Sergen Yalçın, dikkat çekecek bir iddiada bulundu.

Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti! Galatasaray ve Fenerbahçe için şifreyi verdi...

Tıpkı geçen sezon gibi bu sezon da şampiyonluk için yarışan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rekabeti adeta nefes kesiyor. Diğer takımlarla aralarındaki farkı yavaş yavaş açan iki dev kulüp için Sergen Yalçın'dan flaş bir iddia geldi.

"FENERBAHÇE'NİN BİR MAĞLUBİYETİ GALATASARAY'I ÇOK RAHATLATIR"

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"İki taraf için de hiç kolay bir derbi olmayacak. Beşiktaş için zaten çok ciddi, sıkıntılı bir maç. Fenerbahçe için de kopma maçı. Fenerbahçe'nin bir mağlubiyeti Galatasaray'ı çok rahatlatır."

"KAPANMA İHTİMALİ YOK"

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"20 hafta daha Galatasaray lider kalır öyle bir şey olursa, yakalayamazsın. 6 puan bu ligde çok ciddi bir fark. İnsanlar bunu anlamıyor herhalde. Bu ligde 8 puanı kapatma ihtimalin yok çünkü bizde öyle bir lig yok şu anda. Bundan 8 sene önceki lig olsaydı kapatırdın. Şu anda 8-9 puan farkın ligde kapanma ihtimali yok."

Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın fenerbahçe galatasaray
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