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Sergen Yalçın'dan derbi sonrası çarpıcı iddia! ''Arda Kardeşler'i haftaya versinler o maç bitmez"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.10.2024 07:26
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 2-1 yenen Galatasaray, namağlup liderliğini sürdürdü. Karşılaşma sonrası derbiyi değerlendiren Sergen Yalçın, maçın hakemine ateş püskürdü. Galatasaray'ın maçı 9 kişi tamamlaması gerektiğini ifade eden Sergen Yalçın'ın sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

Sergen Yalçın'dan derbi sonrası çarpıcı iddia! ''Arda Kardeşler'i haftaya versinler o maç bitmez"

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. En yakın takipçisi Samsunspor ile 6 puanlık farkı koruyan lider Galatasaray, birer maçı eksik Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 8 puan fark attı. Derbi sonrası hakem performansını eleştiren Sergen Yalçın'ın sözleri gündem oldu.

SERGEN YALÇIN'DAN SALVOLAR!

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"Bu Arda Kardeşler isimli hakem tam bir felaket. Galatasaray'ın maç sonunda yaptığı paylaşım da aşağılık bir paylaşım."

"9 KİŞİ KALMALARI GEREKİYOR"

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"Galatasaray'ın bugün 9 kişi kalması gerekiyordu. Sen kimsin kafana göre maç yönetiyorsun Arda Kardeşler?"

"HADİ BAKALIM VERSİNLER HAFTAYA!"

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"Arda Kardeşler'e güzel maç yönetti diyorlarya... Haftaya Beşiktaş'ın maçına versinler tekrar bakalım o maç bitiyor mu? İddia ediyorum o maç 90 dakika oynanmaz. Ortalık karışır..."

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Sergen Yalçın Arda Kardeşler beşiktaş galatasaray
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