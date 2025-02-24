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Sergen Yalçın'dan dev Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı yorum! "Bu kadro kazanamaz"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
24.02.2025 14:34
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik derbi öncesi Sergen Yalçın, Ekol TV'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zirve yarışında belirleyici olacak karşılaşma hakkında konuşan deneyimli teknik adam, Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansını değerlendirdi ve sarı-lacivertlilerin sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’i üzerinden çarpıcı bir iddiada bulundu. İşte Sergen Yalçın’ın Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkındaki çarpıcı sözleri…

Sergen Yalçın'dan dev Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı yorum! "Bu kadro kazanamaz"

Süper Lig’de zirve yarışını doğrudan etkileyecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın, Ekol TV’ye açıklamalarda bulundu. Yalçın, derbinin ligdeki şampiyonluk yarışına büyük etki edeceğini vurgularken, Fenerbahçe’nin sahaya çıkması beklenen 11’i hakkında sert eleştirilerde bulundu.

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"BU MAÇ BAMBAŞKA BİR MAÇ OLACAK"

Sergen Yalçın, derbinin sıradan bir lig maçı olmadığını vurgulayarak, "Bundan önceki maçlar bu maç için bir öngörü değil. Bu bambaşka bir maç. İki taraf için de sezonun en önemli maçı şu anda ve bundan sonraki pozisyonu çok etkileyecek bir maç bu." ifadelerini kullandı.

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"GALATASARAY AVANTAJLI"

Derbinin sonucu hakkında değerlendirmelerde bulunan Yalçın, Galatasaray’ın sahaya avantajlı çıkacağını ifade ederek, "Bana göre şampiyonluk şansları 90'a 10 olur. O yüzden Galatasaray'ın şu avantajı var, beraberlik cepte oynayacak. Bu çok önemli bir antrenör için. Yani yüzde 75'le oynayacak. Bu çok önemli bence." dedi.

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Fenerbahçe’nin galip gelmesi halinde ise psikolojik üstünlüğü ele geçireceğini belirten Yalçın, "Fenerbahçe kazanırsa maçı şampiyonluk şansları yüzde 51 olur. Psikolojik üstünlük, fikstür avantajı... Yüzde 51 öne geçer Fenerbahçe kazanırsa." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU İYİ BİR İŞ YAPTI"

Derbide yabancı hakem atanmasını da değerlendiren Sergen Yalçın, TFF’nin bu kararını desteklediğini söyledi:
"Hakem konuşmayacağız en güzel tarafı o. Yabancı hakem, çok güçlü de bir hakem herhalde. Hakem penaltı mı verdi, sarı kart mı verdi, kırmızı kart mı verdi kimse konuşmayacak. Adam zaten sabah uçağa binip gidecek."

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu hamlesini olumlu bulduğunu vurgulayan Yalçın, "TFF müthiş bir iş yaptı. Getirdi yabancı hakemi, iyi hakem getirdi bir de. VAR'ı da koydu, 'Biz çekildik, siz oynayın, ne yapıyorsanız yapın' dedi biraz TFF. Sadece oyunu konuşacağız." şeklinde konuştu.

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FENERBAHÇE'NİN 11’İNİ ELEŞTİRDİ: "BU KADRO KAZANAMAZ!"

Ekol TV'nin iddiasına göre Fenerbahçe’nin sahaya çıkması beklenen 11’i şöyleydi:
İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Amrabat, Skriniar, Kostic, Szymanski, Fred, Tadic, Oğuz Aydın, Dzeko, En-Nesyri.

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Bu kadro hakkında sert eleştirilerde bulunan Yalçın, "Bu kadro kaybeder maçı. Bu kadro kazanamaz maçı. Merkez orta saha falan çok savunmasız." diyerek takımın eksik yönlerine dikkat çekti.

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Özellikle yaş ortalamasının yüksekliğine vurgu yapan Yalçın, "Bu kadro kazanamaz maçı. 2 tane hücum oyuncusu var. Dzeko ve Tadic'in yaşları yüksek. Hücum yediğin zaman bu kadro sıkıntı yaşar." dedi.

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Teknik analizine devam eden Yalçın, "Bu kadro maç falan kazanamaz net söylüyorum. Ben Sergen Yalçın olarak söylüyorum bu kadro çıksın maç kazanamaz." diyerek iddiasını daha da net bir şekilde ortaya koydu.

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Son olarak, Fenerbahçe’nin 3’lü savunma oynamaması gerektiğini belirten Yalçın, "3'lü oynamasın. Amrabat'la falan 3'lü oynayamazsın, Galatasaray ile oynuyorsun. Şaka mı bu yani!" diyerek sarı-lacivertlilerin bu formasyonla sahaya çıkmasının hata olacağını söyledi.

(EKOLTV)

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