Sergen Yalçın'dan Emre Belözoğlu'nun ''Tarihin en iyi Galatasaray'ı'' sözüne gülerek cevap!

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Bir muhabirin kendisine Emre Belözoğlu'nun ''Tarihin en iyi Galatasaray'ı" sözünün hatırlatmasının ardından Sergen Yalçın gülerek cevap verdi. Yalçın, ”Tarihin en iyi Galatasaray'ı değil! Bugün bizim karşımızda öyle bir takım yoktu.” dedi.
Hakem kararlarına tepki gösteren Sergen Yalçın "Bu kadar emek, bu kadar mücadele. VAR hakemi ve sahadaki hakem. Yazık. Türk futbolu adına yazık. Masa başında yapmayın bunları. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın. En azından 'Hakem hata yaptı' der, geçeriz. Bu hataya girmiyor. O ofsaytta çizgiyi nasıl çektiler? Anlayamadık. Bu kadar mücadele veriyoruz, yazık! Galatasaray, bizi zaten yenebilir. Bu şekilde olmamalıydı. Türk futbolu sağlıklı bir yere gitmiyor." dedi.