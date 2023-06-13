Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması! Sarı-Lacivertliler'in yeni teknik direktörü mü olacak? "Eğer beni ararlarsa..."

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ve ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de, Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılmasının ardından Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe'ye veda etmişti.

Sarı-Lacivertliler'de yaşanan bu ayrılığın ardından öncelik teknik direktör olurken, yönetim bir an önce bu belirsizliği ortadan kaldırarak teknik direktör arayışlarını sonlandırmak istiyor.

SERGEN YALÇIN İDDİASI

Birçok isim Fenerbahçe ile anılırken, Sarı-lacivertliler'in Vincenzo Montella, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın ile görüşme halinde olduğu iddia edilirken, Sergen Yalçın ismi son günlerde ön plana çıkmıştı. Başarılı çalıştırıcının adı Adana Demirspor ile de anılırken, iddiaya göre Fenerbahçe tecrübeli teknik adamla 1+1 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

"TEKLİF GELİRSE OTURUR, KONUŞURUZ"

Konuyla alakalı olarak Sports Digitale'e konuşan Yalçın sarı-lacivertliler için "Fenerbahçe'den kimse beni aramadı. Teklif gelmesi durumunda, oturur konuşuruz." diyerek açık kapı bıraktı.



