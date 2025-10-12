Sergen Yalçın'dan Fenerbahçeli Emre Mor'a transfer vizesi çıkmadı!

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin Milli oyuncusunu kadrosunda istemedi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, sürpriz bir isim gündeme geldi: Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Emre Mor. Eyüpspor'daki kiralık döneminin ardından Fenerbahçe'ye dönen 28 yaşındaki oyuncunun, takımla idmanlara çıkmama kararı alması transfer spekülasyonlarını artırmıştı. Domenico Tedesco'nun göreve başlamasıyla antrenmanlara dönmesi beklenen Mor'un, bu süreçte Beşiktaş'a transfer olma isteğini menajerleri aracılığıyla ilettiği öğrenildi. Ancak bu istek, siyah-beyazlıların teknik patronu Sergen Yalçın'dan vize alamadı.

SERGEN YALÇIN'DAN VETO!

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Sergen Yalçın, Emre Mor transferine kesin bir dille karşı çıktı. Yalçın'ın bu kararının ardında yatan gerekçeler ise dikkat çekici. Tecrübeli teknik adamın, Emre Mor'un yeteneklerine şüphe duymadığı, ancak oyuncunun saha dışındaki yaşam tarzının performansını olumsuz etkilediğini düşündüğü belirtildi. Yalçın'ın yakın çevresine, "Bir oyuncu sahada yeteneklerini gösterebiliyorsa özel hayatı problem değildir. Ancak Emre Mor bunu yapamıyor" şeklinde değerlendirme yaptığı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin de Emre Mor konusunda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Yeni teknik direktör Tedesco'nun oyuncuyla ilgili raporu belirleyici olacak. Ancak Beşiktaş'ın transferden çekilmesi, Mor'un geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı. Hatırlanacağı üzere Beşiktaş, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Bu transferin ardından sarı-lacivertlilerden bir oyuncunun daha siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyordu ancak Sergen Yalçın'ın vetosu, bu ihtimali şimdilik ortadan kaldırmış gibi görünüyor.

Sergen Yalçın'ın Emre Mor transferine karşı çıkması, Beşiktaş'ın transfer stratejisi ve oyuncu seçim kriterleri hakkında önemli ipuçları veriyor. Performansın yanı sıra, oyuncunun saha dışındaki yaşam tarzının da dikkate alındığı bu yaklaşım, siyah-beyazlıların gelecekteki transferlerinde de belirleyici olabilir. Fenerbahçe ve Emre Mor cephesinde ise bu gelişme, yeni bir yol haritası çizilmesine neden olabilir.