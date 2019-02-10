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Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş açıklaması

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 10.02.2019 19:31 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Göztepe, evinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundular.

Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş açıklaması

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş iddialarına cevap verdi.

Göztepe maçı sonrası konuşan Yalçın, “ Göztepe’yi kazandığı için tebrik ederim. Seyir zevki yüksek bir maç oldu. Böyle zor bir deplasmanda 2-0 geriye düşmek oldukça ağır bir skordu. Ancak oyuncularım oyuna ağırlığını koyarak geri dönmeyi başardı. Beraberliğe üzülecekken son dakikada yediğimiz golle mağlup olduk. Yaptığımız basit hatalarla golleri kalemizde gördük. Daha agresif olabilseydik skor başka olabilirdi. Performans olarak takımından memnunum. Sezon içinde bu tarz maçlar olur. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Trabzonspor maçına hazırlanacağız” dedi.

Beşiktaş teknik direktörlüğü için adı geçen Yalçın, siyah-beyazlılarla herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini belirtti. Yalçın, “Kimseyi zan altında bırakmayalım. Ben şu anda Alanyaspor’un başındayım ve hedefim sezon sonunda Alanyaspor’un ligi iyi yerde bitirmesi” diye konuştu. Deneyimli futbol adamı, Ozan Tufan’ın performansından memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

KEMAL ÖZDEŞ: YÜKSELİŞE GEÇECEĞİZ

3 hafta aranın ardından galip gelen Göztepe'de Teknik Direktör Kemal Özdeş, zor bir zamanda zor bir maç kazandıklarını söyledi. Özdeş, “Zor bir zamanda zor bir maçı kazandık. Hem bugün stadyumda olan coşku için hem de hafta içinde yaptıkları tesis ziyareti için taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bize olan inanç ve sevgilerini hatırlattılar. Maçın ilk 15 dakikasında bulunduğumuz puan ve sıralamanın stresiyle rakibe pozisyonlar verdik. 2 gol bulduktan sonra kendi oyunumuzu oynamaya başladık. 3. golü ararken kötü bir zamanda golü kalemizde gördük ve en tehlikeli skorla soyunma odasına girdik. İkinci yarıda yanlış pas tercihleri ve kötü paslarla beraberlik golünü yedik. Kalan bölümde rakibimiz kendi yarı alanında kaldı. Önemli dakikada attığımız golle de maçı kazandık. Taraftarlarımızın coşkusu galibiyetle taçlandı. Kalan maçlarda kazanmak ve yükselişe geçmek istiyoruz” dedi.

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Sergen Yalçın Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş

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