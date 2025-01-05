Sergen Yalçın'dan Galatasaray camiasını çok kızdıracak açıklamalar! "Futbol federasyonuna ve hakemlere teşekkür etsinler!"

Sergen Yalçın, Süper Lig'deki Galatasaray-Göztepe maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"FUTBOL FEDERASYONUNA VE HAKEMLERE TEŞEKKÜR ETSİNLER!"

Sergen Yalçın, "Göztepe'nin penaltısı verilmedi. Galatasaray camiasına tavsiyem var, hakemlerle ilgili sakın konuşmayın. Futbol federasyonuna ve hakemlere teşekkür etsinler! En son konuşacak camia Galatasaray." dedi.

"ALEYHİNDE HİÇBİR ŞEY OLMUYOR"

Sözlerine devam eden Sergen Yalçın, "Maçlar gayet güzel gidiyor, kazanıyorlar. Galatasaray'ı sıkıntıya düşürecek hiçbir pozisyon da yok. Galatasaray'ın hakemden şikayet edecek neyi var mesela? Hiç Galatasaray hakemlerden asla şikayet etmesin, son camia Galatasaray'dır. Ben öyle görüyorum. Aleyhinde hiçbir şey olmuyor. Zaten kazanıyorlar, işler de iyi gidiyor. Hakemle ilgili konuşmaya gerek yok. Yüzde 90 şampiyon da olacaklar. Kaos ortamı yaratmaya gerek yok." açıklamasında bulundu.