Sergen Yalçın'dan Halil Umut Meler'e olay sözler!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, mücadelede görev yapan hakemlere tepki gösterdi.

Kasımpaşa'da sarı kartı bulunan Aytaç Kara, 60. dakikada rakibine bir müdahalede bulundu ve hakem Halil Umut Meler, faul düdüğünü çaldı.

Beşiktaşlı futbolcular kart itirazında bulunurken Meler, kartına başvurmadı.

Bu pozisyonun ardından Aytaç Kara, 66. dakikada oyundan alındı ve yerini Bistrovic'e bıraktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise bu değişiklik esnasında hakem Halil Umut Meler'e, "Sizin yapamadığınızı onlar yaptı" şeklinde seslenerek tepki gösterdi. Sergen Yalçın'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.



