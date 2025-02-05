Sergen Yalçın'dan herkesi şaşırtan tahmin! Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasının kapanış maçında lider Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz 5. dakikasında yeni transferi Ahmed Kutucu ile öne geçen Sarı-Kırmızılılar maçı bu skorla tamamlayarak 3 puanın sahibi oldu.

Kalesinde birçok tehlike de gören Galatasaray'ın bu performansına dair konuşan Sergen Yalçın mücadeleye dair çarpıcı ifadeler kullanırken dikkat çeken bir tahminde de bulundu.

"İLK KEZ BÖYLE GÖRDÜM"

Sarı-kırmızılıların oyun olarak yetersiz kaldığını vurgulayan Sergen Yalçın, "Galatasaray, sürekli Osimhen'e uzun top atarak oynadı. Galatasaray'ın oyun anlayışı bu değil. Ben Galatasaray'ı ilk defa böyle gördüm. Sürekli Osimhen üzerinden bir maç seyrettik. Arkaya depar atmaktan, hava topuna çıkmaktan yoruldu çünkü başka hiçbir oyun yok" dedi.

"BU OYUNLA 3 PUAN ALTIN"

Kötü oyuna rağmen alınan 3 puan için tebrik eden deneyimli teknik adam, "Gaziantep'in gol atamaması enteresan, Kaç tane atamadılar 2. yarıda? 1-2 tane Muslera kurtardı, bir tane 2. yarının başında kafayla bomboş kaleye atamadılar. 1-0, bu oyunla 3 puan altın. Hiçbir şey oynamadığın bir gecede böyle bir maçtan 3 puanla dönmek Galatasaray için büyük başarı" ifadelerini kullandı.

"RİZESPOR'A PUAN KAYBEDEBİLİR"

Galatasaray'ın Rizespor maçında puan kaybedebileceğini söyleyen Sergen Yalçın, "Böyle giderse kesin takılacaklar bir yerde. Haftaya Adana Demirspor ile oynuyorlar kolay bir maç görünüyor. Sonra Çaykur Rizespor maçı var sezonun en zor maçlarından biri olur o deplasman. Puan kaybedilebilir orada" sözlerini sarf etti.