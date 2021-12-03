Sergen Yalçın'dan Kasımpaşa maçı öncesi galibiyet açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"İYİ HAZIRLANDIK"

Siyah-beyazlı takımla ilgili konuşan Sergen Yalçın "Çok aslında farklı bir hafta içi programı yaşamadık. İyi antrenman yapmaya çalıştık. Ufak tefek problemi olan oyuncuları bekletip dinletiyoruz. Doğal olarak aynı hafta. Aynı program üstünden gidiyoruz. Farklılık olmadı. Biraz daha dinlendirmeye çalıştık oyuncuları. İyi hazırlandık, inşallah iyi bir oyun olur." dedi.

"İNŞALLAH MUTLU OLURUZ"

Taraftarın desteği hakkında konuşan Sergen Yalçın "Taraftarı bu kadar destek vermesi mutlu ediyor. İhtiyacımız var buna. Bu girdabın içinden ancak beraber çıkabiliriz. Bunun için biz de, oyuncular da uğraşıyor. Ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Taraftarın desteği, iyi oyun, iyi skorla bu gidişatın içinden çıkmaya çalışıyoruz. İnşallah biraz mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.

"KAZANMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Kadro hakkında da açıklama yapan Sergen Yalçın "1-2 oyuncu farklılığımız var oyunda ama mücadele eden, savaşan, kazanmaya çalışan bir oyuncu grubu bekliyoruz. Tüm hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Kasımpaşa koşan mücadele eden iyi bir takım. Bugün bizim açımızdan kazanmak çok önemli." dedi.

