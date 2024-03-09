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Başakşehir mağlubiyeti sonrası Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan mağlubiyet sonrası açıklama!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.03.2024 23:43
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Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, futbolda böyle son saniye gollerinin olabildiğini söyleyerek, "Kaybettiğimiz için üzgünüz ama haftalar devam ediyor" dedi.

Başakşehir mağlubiyeti sonrası Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan mağlubiyet sonrası açıklama!

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’e 1-0’lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLDA MAALESEF BÖYLE ŞANS GOLLERİ OLABİLİYOR"

Kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyen Yalçın, "Çok dengeli giden bir müsabaka diyebilirim. İlk yarı karşılıklı pozisyonlarla geçti, ikinci yarı çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum ama iyi mücadele ettik, rakibi karşılamayı başardık. Son saniyede gelen gol, futbolda maalesef böyle şans golleri olabiliyor." açıklamasını yaptı.

"SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK"

Sergen Yalçın, "Söylenecek bir şey yok. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama haftalar devam ediyor. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maça hazırlanacağız" diye konuştu.

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