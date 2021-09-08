Sergen Yalçın'dan Milli Takım açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'un sunduğu "Az Önce Konuştum" programının konuğu oldu.

Sergen Yalçın transfer, takımın son durumu ve izleyenlerin gündeme dair sorularına yanıt verdi.

"DESTEK OLMAMIZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Yalçın, "Bizim meslekte işler iyi giderken çok fazla kimseye ihtiyacınız olmuyor. Burada taraftarın, camianın, halkımızın desteğine zor anlardayken ihtiyaç var. Ben Şenol hocaya destek olmamız gerektiğini düşünüyorum.Futbolda işler her zaman iyi gidecek diye bir şey yok. Sonuç çok sağlıklı olmadı ama destek vermek lazım diye düşünüyorum hocamız ve oyuncularımıza. Hepsi ülkemizin değerleri. Bugün hocamızın yerinde herkes olabilir, biraz destek olmak lazım.Çok konuşmayı, kaos yaratmayı, fikir beyan etmeyi çok seviyoruz. Bu oyuncularımız ve hocamız bizi EURO 2020'ye götüren kadro, Dünya Kupası'na götürebilirler ve başarabilirler. Destek olmayı çok daha sağlıklı görüyorum." dedi.

