Sergen Yalçın'dan Rafa Silva için olay sözler! "Ben hayatımda Rafa gibisini görmedim"

Beşiktaş iç sahada Konyaspor ile protestoların içinde bir maça çıktı. Taraftarların yönetime maç boyunca tepki gösterdiği karşılaşmanın son dakikalarında Orkun Kökçü ile gelen gol kartala 3 puanı getirdi. Maçın ardından konuşan Yalçın, gündem olacak açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

"RAFA'YA NEREDEYSE KENDİ İNANMADIĞIM ŞEYLERİ SÖYLEDİM..."

Sergen Yalçın, "Rafa'ya, 'Sen bizim en iyi oyuncumuzsun, oyuncular sana güveniyor, sana ihtiyacımız var.' dedim, neredeyse kendi inanmadığım şeyleri söyledim ama yine olmadı(gülerek).

Rafa vakası, Aboubakar vakasından daha vahim. Rafa Silva gibi bir oyuncu ben hayatım boyunca görmedim, oynarken de görmedim...Düşünün takımın en pahalı oyuncusu durup dururken, 'Maçlara ve antrenmanlara çıkmayacağım.' diyor. Ve ona kulüp olarak hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ve bunu anlatamıyoruz..

'Sen idare edemedin' diyorlar, nereden biliyorsun bizimle birlikte miydin? Böyle bir vakayı idare edemezsiniz, gönderirsiniz.

Rafa'dan 20 milyon avroya yakın karımız var. Bu da gelecek için önümüzü açtı." ifadelerini kullandı.

"OYUNCU İZLEMEYİ SEVMEM AMA 100 OYUNCU İZLEMİŞİMDİR!"

Sergen Yalçın, "Transfer konusunda uyuşmazlık yok. Serkan'la beraber 3 aydır oyuncu takip ediyoruz. Oyuncu izlemeyi hiç sevmem ama bu 3 ayda 100 oyuncu izlemişimdir. Bu kadar oyuncu izlemek sağlıklı da değil. 20 milyon verip alamadığımız oyuncu var. Devre arasında oyuncu almak kolay değil. Kimse oyuncusunu vermek istemiyor." dedi.

MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU SÖZLERİ...

Sergen Yalçın, "Geleceği çok parlak bir oyuncu. Fizik gücüne getirip oynatmaya başlarsak çok iyi yerlere gelecek. Belki de Beşiktaş'tan satılan en pahalı oyuncu olabilir. O kadar güveniyoruz. Hazır olmadığı halde oynatıyorum çünkü onu kazanmak istiyorum. Yaptığımız planlamada bizim için başrol oyuncularından biri." diye konuştu.

TRANSFERE DEĞİNDİ!

Sergen Yalçın, "Görüştüğümüz oyuncular var. Kendi istediğim oyuncular olursa alacağım ama kulübün 3-4 senesini de bağlamak istemiyorum. Yapmış olmak için transfer yapmak istemiyorum. Faydalı olacaksa transfer yapmayı düşünüyorum. Çok ciddi rakamlar önerdiğimiz, 15-20 milyon civarında teklif yaptığımız oyuncular var. Ciddi bir planlama yapmaya çalışıyoruz. Uğraşıyoruz, devre arası transferi hiç kolay değil." ifadesinde bulundu.

"PLANLAMAYI EN DOĞRU ŞEKİLDE YAPIYORUM"

Sergen Yalçın, "Yapacağız, olacak. Biraz acı çekeceğiz. Belki maç kaybedeceğiz ama sonuçta Beşiktaş istediği yere gelecek. Planlamayı en doğru şekilde yapıyorum. Hiçbir Beşiktaşlı'nın en ufak şüphesi olmasın bu konuda. Kulübün menfaatlerini, kendi menfaatlerimizin önünde tutuyoruz her zaman olduğu gibi." açıklamasında bulundu.