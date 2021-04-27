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Sergen Yalçın'dan Rize maçı için forvet kararı

27.04.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aboubakar ve Larin'in sakatlığında Kayserispor maçında Gökhan Töre'yi ileri uçta oynatan Sergen Yalçın, Kanadalı forveti Çaykur Rizespor maçında da dinlendirecek.

Sergen Yalçın'dan Rize maçı için forvet kararı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor deplasmanında kullanacağı kadroyu büyük oranda belirledi. Takımdan ayrı çalışan Larin'i riske etmek istemeyen Yalçın, Kayserispor karşısında beğenilen dizilişi fazla değiştirmeyi düşünmüyor. Gökhan Töre yine santrfor pozisyonunda yer alırken N'Koudou ve dün dinlendirilen Ghezzal kanatlarda yer alacak.

Atiba takıma dönecek ve orta alanda Josef ile Ljajic'in partneri olacak. Cezalı Rosier ve Necip Uysal'ın cezalı duruma düştüğü maçta sağ bekte Dorukhan'ın forma giymesi bekleniyor. Cezası biten Welinton da ilk 11'e dönecek.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
allah yardımckmız olsun işimiz zor rizede ama imkansız değil şikeci şaibecilere inat yaşasın sosyalist eşitlikçi hakçı ve halkçı beşiktaş
3forvetı olmayan BEŞİKTAŞgecen hafta 3 attı her bırınede larıne abusa cenk tosuna armağan edıyoruz sıkıntı yok her türlü ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ
gerek yok rıske bırılerı destekler belkı

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