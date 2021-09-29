SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Sergen Yalçın'dan soyunma odasında flaş sözler!

Sergen Yalçın'dan soyunma odasında flaş sözler!

29.09.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçının ardından soyunma odasında futbolcularla konuştu.

Sergen Yalçın'dan soyunma odasında flaş sözler!

Beşiktaş'ın sakatlıklar nedeniyle çok eksik olarak geldiği Ajax deplasmanında ortaya koyduğu direnç Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı memnun etti.

"ÜZGÜN OLMAYA GEREK YOK"

2-0 kaybedilen karşılaşmanın ardından soyunma odasında futbolculara seslenen Yalçın, bütün futbolculara teşekkür etti. Yalçın'ın "Verilen mücadeleyi beğendim. Bugün kaybettiğimiz için üzgün olmaya gerek yok" dediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta Domongaj Vida, Wellinton, Kevin N'koudu, Necip Uysal, Mehmet Topal, Rachid Ghezzal, Mirale Pjanic, Cyle Larin, Alex Teixeira, Atiba Hutchinson sakatlıkları, Montaro ise koronavirüse yakalanması nedeniyle kadroda yer alamamıştı. Güven Yalçın da Avrupa listesine yazılmadığı için Ajax karşısında forma giyemedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm dünya Messi'yi konuşuyor! Gündem olduTüm dünya Messi'yi konuşuyor! Gündem oldu
4 yaşında sokak ortasında vahşeti yaşadı! Kopan kulağına 300 dikiş atıldı4 yaşında sokak ortasında vahşeti yaşadı! Kopan kulağına 300 dikiş atıldı
Çebi'den Gedson Fernandes açıklamasıÇebi'den Gedson Fernandes açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

29 Ekim sonrası tam kapanma mı olacak?

29 Ekim sonrası tam kapanma mı olacak?

Bugünden itibaren tedavülde!

Bugünden itibaren tedavülde!

Cüneyt Çakır'a tepki yağıyor!

Cüneyt Çakır'a tepki yağıyor!

Tüm dünya Messi'yi konuşuyor! Gündem oldu

Tüm dünya Messi'yi konuşuyor! Gündem oldu

Tüm dünyanın konuştuğu olay! ''Büyük saygısızlık''

Tüm dünyanın konuştuğu olay! ''Büyük saygısızlık''

Gitti ama derdi bitmiyor! Falcao'dan şok talep

Gitti ama derdi bitmiyor! Falcao'dan şok talep

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! Yeni adresi...

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! Yeni adresi...

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Süper Lig'in en iyisini açıkladı! İşte o isim

Süper Lig'in en iyisini açıkladı! İşte o isim

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.