Sergen Yalçın'dan yıldız isme telefon: Beşiktaş'a gel!

Beşiktaş’ta savunma ve orta saha takviyeleri beklenirken gündeme beklenmedik bir isim geldi. Siyah-beyazlılar, hücum hattı için sürpriz bir transfer ihtimalini masaya yatırdı.

ENES ÜNAL LİSTEDE

Sözcü’nün haberine göre; Beşiktaş, İngiltere Championship ekibi Bournemouth’ta forma giyen ve takımdan ayrılmayı düşünen Enes Ünal’ı transfer listesine ekledi. Milli futbolcunun, A Milli Takım’la Dünya Kupası kadrosunda yer alabilmek adına daha fazla süre alabileceği bir kulübe gitmek istediği öğrenildi.

SERGEN YALÇIN GÖRÜŞTÜ

Bu süreçte Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın Enes Ünal ile birebir bir görüşme gerçekleştirdiği ve tecrübeli hocanın oyuncuya “Beşiktaş'a gel” dediği belirtildi. Bu temasın ardından Enes Ünal’ın siyah-beyazlı formaya daha olumlu yaklaşmaya başladığı ifade ediliyor.

'FENERBAHÇE' İDDİASI...

Beşiktaş yönetimi, 28 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadroya katmayı planlıyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Enes Ünal için Fenerbahçe’nin de devrede olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek adına milli futbolcuyu kiralamak istediği öne sürülüyor.

Önümüzdeki günlerde iki ezeli rakibin Enes Ünal transferinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.