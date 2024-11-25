Sergen Yalçın'dan yine gündem olacak sözler! "Benden isteseler bedavaya yapardım, 50 milyon Euro kâra geçirirdim"

Galatasaray ve Kasımpaşa mağlubiyetlerinden sonra Başakşehir ile berabere kalan Beşiktaş, dün son olarak Göztepe'ye de 4-2 mağlup olunca ipler koptu. Siyah-beyazlı taraftarlar eleştiri oklarını Hasan Arat ve Giovanni van Bronckhorst'a çevirdi. Eleştiri furyasına Beşiktaş efsanesin Sergen Yalçın da katıldı.

"BEŞİKTAŞ'TA İPLER KOPMUŞ"

Sergen Yalçın, "Çok tecrübesiz açıklamalar yapmış van Bronckhorst. Anadolu takımında çalışıp böyle konuşabilirsin ama Beşiktaş'ta çalışıp böyle açıklamalar yapmak çok büyük talihsizlik. Ben göreve geldiğimde 'Taraftar istemediği anda bırakırım' dedim. Taraftarsız Beşiktaş'ta yapamazsın. Çok net iplerin koptuğu ve konsantrasyonun kaybolduğunu gösteren sözler" dedi.

"İSTESELER BEDAVAYA YAPARDIM"

Sergen Yalçın, "Beşiktaş'ın tadilata girmesi lazım. Beşiktaş'ın rehabilitasyon dönemine ihtiyacı var. Bakın bu kadro ligde 6. olacak bir kadro değil. Devre arası 3-4 tane nokta transfer diyorlar. Yapmayın! Kadro mühendisliğini yapabilecek becerikli insanlar olması lazım. Çünkü Beşiktaş'ın bu bölümü karışık. Kimin ne iş yaptığı belli değil. İlk yapılacak şey takımın fiziksel kapasitesini arttırmak. Bu çok önemli. Beşiktaş'ın fizik gücü yok. İkinci yapılacak şey ise oyuncuların psikolojisini düzeltmek. Bakın şampiyon olduğumuz sene 3 haftalık araya girmiştik. Emre Kocadağ'a '3 hafta tesise gelmeyin. Bana müsaade edin. Önce takımın fiziksel kapasitesini arttıracağız. Sonra farklı oyunlar üreteceğiz. Eğer başaramazsam giderim' dedim. Beşiktaş'a reçete yazarım. Bana gelsinler, parasız yazarım hem de. Bunu bir iş istemek için söylemiyorum. Hasan ağabey ile aynı sitede oturuyoruz. Dışarıdan kadro mühendisliği isteseler bedavaya yapardım. 'Onu al, bunu alma' diye söylerdim. Kulübü 50 milyon euro kara geçirirdim. Temasta olduğumuz, fikir alışverişi yaptığımız başkanlar var. Bunu Beşiktaş özelinde söylemiyorum. Beşiktaş taraftarı Josef de Souza gibi agresif oyuncu ister" ifadelerini kullandı.