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Sergen Yalçın döneminde bir ilk

12.03.2021 21:19 | Son Güncelleme:
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Sergen Yalçın döneminde bir ilk

Başakşehir deplasmanında 3-2 kazanarak puanını 63 yapan Beşiktaş, ligdeki son 6 maçını kazanarak Sergen Yalçın yönetimindeki üst üste maç kazanma rekorunu kırdı.

Süper Lig’in 30. haftasında Başakşehir’i deplasmanda 3-2 mağlup eden lider Beşiktaş, ligdeki son 6 maçında 18 puan toplayarak Sergen Yalçın döneminde rekor kırdı.

Ligin ilk yarısında BB Erzurumspor, Ankaragücü, Sivasspor, Kayserispor ve Çaykur Rizespor’u üst üste mağlup ederek 5 maçlık seri yakalayan siyah-beyazlılar bu maçların ardından Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Sergen Yalçın’ın göreve gelmesinin ardından en fazla 5 maçlık seri yakalayan Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında aldığı galibiyetle bu sayıyı 6’ya çıkardı.

Antalyaspor deplasmanında alınan 1-1’lik beraberliğin ardından üst üste Konyaspor, Gençlerbirliği, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Başakşehir’i yenen Beşiktaş, bu maçlarda hanesine 18 puan yazdırırken, ligde de zirveye kuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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