Sergen Yalçın eski günlerdeki gibi! Survivor'a damga vurdu! O nasıl gol...

Survivor All Star’a konuk olan Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'nın takımında yer alarak futbol maçı oynadı. Karşılarında ise Survivor yarışmacıları vardı. Karşılaşmanın spikeri ise Ertem Şener oldu...

SERGEN MÜTHİŞ ATTI

Sergen Yalçın, karşılaşmada skoru 2-0'a getiren golü attı. Harika bir vuruşla topu ağlara gönderen Sergen Yalçın, sosyal medyada gündem oldu. Taraftarların Sergen Yalçın'a olan sevgisi bu golün ardından iyice arttı...

SURVIVOR'I GEÇTİ

Sergen Yalçın'ın Survivor'a katılması sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Twitter'da anlık olarak Survivor'ı geçen Sergen Yalçın, katıldığı programdan daha çok konuşulmayı başardı...



