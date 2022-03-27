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Sergen Yalçın eski günlerdeki gibi! Survivor'a damga vurdu! O nasıl gol...

27.03.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın efsane oyuncusu ve eski teknik direktörü Sergen Yalçın, bir dönem jürilik yaptığı Tv8 ekranlarına geri döndü. Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'a katılan Sergen Yalçın, yarışmacılarla futbol maçı oynadı. Tecrübeli teknik direktörün attığı gol ise sosyal medyada olay oldu...

Sergen Yalçın eski günlerdeki gibi! Survivor'a damga vurdu! O nasıl gol...

Survivor All Star’a konuk olan Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'nın takımında yer alarak futbol maçı oynadı. Karşılarında ise Survivor yarışmacıları vardı. Karşılaşmanın spikeri ise Ertem Şener oldu...

SERGEN MÜTHİŞ ATTI

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Sergen Yalçın, karşılaşmada skoru 2-0'a getiren golü attı. Harika bir vuruşla topu ağlara gönderen Sergen Yalçın, sosyal medyada gündem oldu. Taraftarların Sergen Yalçın'a olan sevgisi bu golün ardından iyice arttı...

SURVIVOR'I GEÇTİ

Sergen Yalçın'ın Survivor'a katılması sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Twitter'da anlık olarak Survivor'ı geçen Sergen Yalçın, katıldığı programdan daha çok konuşulmayı başardı...


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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü survivor
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