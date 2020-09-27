Sergen Yalçın, esti gürledi! ''Açıklama yaparsam oyunculara gireceğim!''

Beşiktaş camiasından özür dileyen Sergen Yalçın, "Öncelikle şunu söylemek lazım, ağır bir mağlubiyet aldık, hem oyunsal hem de skor anlamında bizim için gerçekten zor bir gün oldu bugün. Camiamızdan özür diliyoruz. Çok açıklama yapmak istemiyorum. Açıklama yaparsak sahanın içine, oyunculara gireceğim" dedi.

Ortaya çıkan bu durumun sorumlusunun kendisi olduğunu dile getiren Yalçın, "Teknik direktör benim, sorumlu benim. Bu ağır mağlubiyetin sorumlusu benim. Tekrardan söylüyorum, özür diliyorum taraftarlarımızdan" şeklinde konuştu.

