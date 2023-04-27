Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başına mı geçecek! Kendisi açıkladı... İlk kez konuştu

Fenerbahçe'de alınan sonuçlar ve kaçan fırsatlar sonrası teknik direktör Jorge Jesus eleştiri oklarının hedefi olurken, Portekizli hocanın Sarı-Lacivertliler ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı henüz belli olmazken, hakkında birçok ayrılık iddiası atılmaya da devam ediyor. Tüm bunlar yaşanırken, Sarı-Lacivertliler için birçok isim yazılıp çizilirken bunlardan en dikkat çekeni ise Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan ve Siyah-Beyazlı takımdan ayrıldıktan sonra uzun süredir herhangi bir takımı çalıştırmayan Sergen Yalçın olmuştu.

İLK KEZ KONUŞTU

Ortaya atılan bu iddialara kayıtsız kalmayan Sergen Yalçın çıkan haberler sonrası bir açıklamada bulundu. Milliyet'in haberine göre Sergen Yalçın Fenerbahçe iddialarına yönelik olarak "Hiçbir şeyden haberim yok. Kimse beni aramadı. Bir tek Trabzonspor'la görüştük. Biz önümüzdeki sezon çalışmayı düşünüyoruz. Fenerbahçe ve A Milli Takım'dan gelen hiçbir teklif yok."

"DOĞRU OLMAZ"

"Bir de Fenerbahçe'nin başında Jesus varken bu soruya cevap vermem doğru olmaz. Böyle bir durum olsa herkes yazar ve duyulur. Gizli kalmaz ama böyle bir durum yok. Bizim ismimizin geçmesi tabii ki bizler için iyi. Demek ki doğru işler yapmışız" ifadelerini kullandı.

