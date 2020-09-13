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Sergen Yalçın, futbolcularıyla internet üzerinden konuştu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.09.2020 17:10 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıktığı için bu akşam deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak takımın başında yer alamayacak teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla internet üzerinden görüştü, başarılar diledi.

Sergen Yalçın, futbolcularıyla internet üzerinden konuştu

Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle izolasyon ve tedavi sürecinde bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmandaki Trabzonspor maçı için kampta olan futbolcularıyla internet ortamında görüşme gerçekleştirdi.

Yalçın, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten futbolcularına Trabzonspor maçında başarılar diledi, "Maçı kazansınlar yeter, cesaretli olsunlar, başka bir şeye gerek yok" dedi.

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