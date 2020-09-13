Sergen Yalçın, futbolcularıyla internet üzerinden konuştu

Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle izolasyon ve tedavi sürecinde bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmandaki Trabzonspor maçı için kampta olan futbolcularıyla internet ortamında görüşme gerçekleştirdi.
Yalçın, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten futbolcularına Trabzonspor maçında başarılar diledi, "Maçı kazansınlar yeter, cesaretli olsunlar, başka bir şeye gerek yok" dedi.
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