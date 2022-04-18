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Sergen Yalçın, Galatasaray'a evet dedi

18.04.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Domenec Torrent'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken yeni hocanın kim olacağı merak konusu olmuş durumda. Yapılacak başkanlık seçiminden sonra göreve gelen isimlerin kiminle çalışacağı henüz bilinmezken gündeme Sergen Yalçın ismi geldi. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hiçbir açıklama yapmayan Sergen Yalçın için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sergen Yalçın, Galatasaray'a evet dedi

Galatasaray'da Sergen Yalçın sesleri... Futbol kariyerinde 4 büyük takımın formasını giyen Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra yeni durağının neresi olacağı büyük merak konusu oldu. Yakın çevresine yaptığı açıklamalarla Anadolu takımı çalıştırmak istemeyen tecrübeli çalıştırıcı için Galatasaray iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

SERGEN YALÇIN VE GALATASARAY İDDİASI

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Gazeteci Serdar Sarıdağ yaptığı açıklamada, "Sergen hocaya sordum. Sergen Yalçın, "Bana teklif gelirse evet." dedi. Galatasaray ile anlaşırsa ben şaşırmam. Sergen Yalçın dört büyüklerde oynamış bir isim. Galatasaray'dan Sergen Yalçın'a doğrudan bir teklif gitmediğini düşünüyorum. Ama düşünebilirler sonuçta Beşiktaş'la çifte kupa zaferi yaşadı." ifadelerini kullandı.


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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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