Sergen Yalçın, Galatasaray'a evet dedi

Galatasaray'da Sergen Yalçın sesleri... Futbol kariyerinde 4 büyük takımın formasını giyen Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra yeni durağının neresi olacağı büyük merak konusu oldu. Yakın çevresine yaptığı açıklamalarla Anadolu takımı çalıştırmak istemeyen tecrübeli çalıştırıcı için Galatasaray iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

SERGEN YALÇIN VE GALATASARAY İDDİASI

Gazeteci Serdar Sarıdağ yaptığı açıklamada, "Sergen hocaya sordum. Sergen Yalçın, "Bana teklif gelirse evet." dedi. Galatasaray ile anlaşırsa ben şaşırmam. Sergen Yalçın dört büyüklerde oynamış bir isim. Galatasaray'dan Sergen Yalçın'a doğrudan bir teklif gitmediğini düşünüyorum. Ama düşünebilirler sonuçta Beşiktaş'la çifte kupa zaferi yaşadı." ifadelerini kullandı.



