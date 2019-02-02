Sergen Yalçın: Galatasaray'ın golü dışında pozisyonu yok

Maçı değerlendiren Sergen Yalçın, "Takımın oyunundan memnunum. Bireysel performanslardan da memnunum. Sahada güçlü bir görüntü veriyoruz. Rakibe deplasmana geldiğini hissettirmek istedik, bunu çok iyi yaptık. Baskıda kaptığımız toplarda oynamayı da becerdik. Bunlar zor şeyler, bugün hepsini yaptık. Rakibi oynatmadık, rakibi hataya zorladık. Çok hata yaptırdık rakibe" dedi.
Ofansif oynadıklarını söyleyen teknik adam, "Rakibe çok az sayıda pozisyon verdik. Galatasaray da iyi savundu, biz de iyi savunduk. Biz aslında çok ofansif takımla çıktık. Ama oyuncularımız alan kapatmayı iyi yaptılar. Galatasaray'ın attığı golün dışında bir pozisyonu ya vardır, ya yoktur" ifadelerini kullandı.
Djalma'nın golü ile ilgili görüşleri sorulan genç teknik adam, "Djalma'nın attığı gol, senenin golü olabilir. Çok yetenekli bir oyuncu, bu tarz işler yapabiliyor. Yükselen bir performansı var. Oyuncuların zeka ve psikolojik durumları, maç performanslarını etkiliyor" cevabını verdi.
DJALMA: MUSLERA'YI ÖNDE GÖRDÜM, ŞANS DA YARDIM ETTİ
Alanyaspor'un golünü atan Djalma Campos da "Muslera'yı önde gördüm ve gelişine vurmak istedim. Şans da yardım etti ve gol oldu. Sahada sürekli mücadele eden bir takım görüyorsunuz. Takımın performansının giderek yükseldiğini düşünüyorum. Her maç daha iyi oluyoruz" dedi.
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