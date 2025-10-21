Sergen Yalçın ganyan kupon paylaştı, Beşiktaşlılar ayaklandı! Sosyal medyada büyük tepki

Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından 9. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken Sergen Yalçın'ın da tepkilerden nasibi aldı.

"KONUŞACAK ÇOK KONU VAR"

Maç sonu yaptığı açıklamada "Konuşacak çok konu var ama zamanı değil" ifadelerini kullanırken Yalçın sosyal medyada gündem olan bir olayla dikkat çekti.

AT YARIŞI KUPONU PAYLAŞTI

Tecrübeli teknik adamın anlaşmalı olduğu bir at yarışı sitesi, İstanbul 2. Altılısı için hazırlanan kuponu sosyal medya hesabından paylaşarak, Yalçın’ın ortak kuponunu takipçilerine duyurdu. Paylaşım, bazı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

MAGAZİNCİLERE YAKALANMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Etiler’de lüks aracıyla görüntülenen Yalçın, yan koltukta oturan iki kadınla dikkat çekmiş ve gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmıştı. O görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.