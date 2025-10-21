SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Sergen Yalçın ganyan kupon paylaştı, Beşiktaşlılar ayaklandı! Sosyal medyada büyük tepki

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, anlaşmalı olduğu at yarışı sitesi aracılığıyla İstanbul 2. Altılısı için hazırlanan kuponunu sosyal medyada paylaştı. Kupon paylaşımı, bazı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. İşte detaylar...

Sergen Yalçın ganyan kupon paylaştı, Beşiktaşlılar ayaklandı! Sosyal medyada büyük tepki
Berker İşleyen

Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından 9. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken Sergen Yalçın'ın da tepkilerden nasibi aldı.

"KONUŞACAK ÇOK KONU VAR"

Sergen Yalçın ganyan kupon paylaştı, Beşiktaşlılar ayaklandı! Sosyal medyada büyük tepki 1

Maç sonu yaptığı açıklamada "Konuşacak çok konu var ama zamanı değil" ifadelerini kullanırken Yalçın sosyal medyada gündem olan bir olayla dikkat çekti.

AT YARIŞI KUPONU PAYLAŞTI

Sergen Yalçın ganyan kupon paylaştı, Beşiktaşlılar ayaklandı! Sosyal medyada büyük tepki 2

Tecrübeli teknik adamın anlaşmalı olduğu bir at yarışı sitesi, İstanbul 2. Altılısı için hazırlanan kuponu sosyal medya hesabından paylaşarak, Yalçın’ın ortak kuponunu takipçilerine duyurdu. Paylaşım, bazı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

MAGAZİNCİLERE YAKALANMIŞTI

Sergen Yalçın ganyan kupon paylaştı, Beşiktaşlılar ayaklandı! Sosyal medyada büyük tepki 3

Geçtiğimiz hafta Etiler’de lüks aracıyla görüntülenen Yalçın, yan koltukta oturan iki kadınla dikkat çekmiş ve gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmıştı. O görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kadro dışı bırakılmıştı! İrfan Can gemileri yaktı, yönetimden hiç beklenmedik talepKadro dışı bırakılmıştı! İrfan Can gemileri yaktı, yönetimden hiç beklenmedik talep
İnanılmaz olay! Makedonya seçimlerinde Osimhen'e oy çıktıİnanılmaz olay! Makedonya seçimlerinde Osimhen'e oy çıktı
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Süper Lig Gençlerbirliği at yarışı beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var' Ev almak isteyenler dikkat 'Bu fiyatların çok üzerinde olacak'

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var' Ev almak isteyenler dikkat 'Bu fiyatların çok üzerinde olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.