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Sergen Yalçın: Her şeye rağmen heyecanlıyız

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 02.07.2019 15:25 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Kolay bir süreç değil, zor bir süreç. Diğerlerinden çok erken başladık hazırlıklara. Ama her şeye rağmen heyecanlıyız” dedi.

Sergen Yalçın: Her şeye rağmen heyecanlıyız

Sarı-kırmızılı takımın çiçeği burnunda Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Bolu kampında transferdeki son durum ve kamp çalışmalarıyla ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Yoğun bir kamp sürecinin kendilerini beklediğini kaydeden Sergen Yalçın, “Burada 11 günlük bir kamp dönemimiz olacak. İki hazırlık müsabakası oynamayı planlıyoruz. Daha sonra 2 günlük bir izinden sonra Topuk Yaylası’ndan başlayacağız 14 Temmuz’da. 22 Temmuz’a kadar da orada hazırlanacağız ve Malatya’ya geleceğiz. 23 Temmuz’da ise statta bir antrenman yapacağız. 25 Temmuz’da ise UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçı oynayacağız. Hemen hafta sonu ise deplasmana gideceğiz. Orada hem rövanşı oynayıp, hem de bir kamp yapmayı planlıyoruz. Tabii kolay bir süreç değil, zor bir süreç. Diğerlerinden çok erken, 25 Haziran’da başladık hazırlıklara. Ama her şeye rağmen heyecanlıyız. Çünkü hem lig, hem kupa, hem de Avrupa'da mücadele edeceğiz. Bu da bize heyecan veriyor. Birlikte inşallah güzel bir sezon geçiririz” dedi.

Taraftara da mesaj veren Sergen Yalçın, şunları söyledi:

“İlk etapta tesisi ve antrenman sahaları gayet güzel buldum Malatya’da. Statta zaten geçen sezon Alanyaspor ile oynamıştık. Çok güzel. Taraftar da maçlara eşlik ediyor. Ama umarım taraftar bu sene o sayısı 20 binin üzerine çıkarabiliriz. Çünkü takımın taraftara çok ihtiyacı var. Taraftar çok önemli bir etken. Güzel bir başlangıç yapıp, güzel bir şekilde devam ederiz diye temenni ediyorum.”

"4-5 OYUNCUYA DAHA İHTİYACIMIZ VAR"

Transferde 4 ya da 5 oyuncuya daha ihtiyaçlarının olduğunu belirten Yalçın, “Transferde Fofana ve Jahovic’i aldık, ihtiyacımız vardı. 4-5 oyuncuya daha ihtiyacımız var. Şu anda başkan da biz de uğraşıyoruz. Bazı oyuncularla temas halindeyiz. Umarım bu kamp bitimine kadar 2-3 oyuncu daha katarsak çok iyi olur diye düşünüyorum” diye konuştu.

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