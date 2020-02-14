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Sergen Yalçın: Hiçbir şey yapmayan bir takıma kaybettik

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.02.2020 23:19 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta açılış maçında Başakşehir' 1-0 olan Beşiktaş'ın, Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın: Hiçbir şey yapmayan bir takıma kaybettik

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Siyah-Beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Kaybetmeyi istemediklerini belirten Yalçın, "Çok da kaybedecek bir oyun oynamadık. 75-80'e kadar tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Üretme konusunda sorun yaşıyoruz. Bu kadar baskılı oynayıp pozisyon bulamamak şanssız bir günümüzdeyiz" dedi.

Sergen Yalçın'ın diğer açıklamaları şu şekilde:

"HİÇBİR ŞEY YAPMAYAN BİR TAKIMA KAYBETTİK"

Hiçbir şey yapmayan bir takıma kaybettik. Beşiktaş böyle kaybetmemeli. Ona çok üzüldük. Bazı sorunlarımız var onları çözeceğiz. Yediğimiz golde de savunma da çok basit hatalar yaptık. Hedefin biraz gerisinde kaldık.

"BUNLAR OYUNDA VAR"

Daha 12 haftalık süreç var. Kazanmaya çalışacağız. Ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağız. Bazı oyuncularımızın daha fazla sorumluluk alması lazım. Hücumda basit hatalar yapıyoruz. Oyuna ağırlığını koyması gereken oyuncular var. Önümüzdeki haftalarda bunu çözebiliriz. Hedefimiz belli ama puan olarak geride kaldık. Zor maçları kazanamazsan bir yere gelemezsin. Daha fazla mücadele etmeliyiz. Kazanmayı daha fazla istemeliyiz. Oyun anlamında sorunumuz yok. En önemlisi gol atmalıyız. Rakibin gole kadar pozisyonu yoktu ama bu futbol. Bunların hepsi bu oyunda var. Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek. Şu an da 7.sıradayız. Hedef koymak çok zor. Puan olarak önümüzde olan takımlar var.

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