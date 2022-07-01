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Sergen Yalçın'ı adeta bitirmişti! Batshuayi şimdi de Galatasaray yolunda... ''Sakın almayın''

01.07.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta kötü bir sezon geçiren ve taraftarların geldiği ilk günden beri eleştirdiği Batshuayi yeniden gündeme geldi. Siyah-beyazlılarda kaçırdığı gollerle ilk önce Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasına sebep olduğu söylenen Batshuayi devamında Önder Karaveli'yi de takımda tutamadı. Şimdi ise Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk'un Belçikalı ismi istediği konuşuluyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Sergen Yalçın'ı adeta bitirmişti! Batshuayi şimdi de Galatasaray yolunda... ''Sakın almayın''
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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  1. Son dakika haberleri... Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer düğmesine basıldı. Takımın başına Okan Buruk'un geçmesinin ardından revizyona giden sarı-kırmızılılarda gündem forvet transferi. Gomis'in ilerleyen yaşı ve Mostafa Mohamed'in inişli çıkışlı performansından dolayı yeni bir golcü takviyesi isteyen tecrübeli çalıştırıcı gözüne Beşiktaş'ın eski forveti Batshuayi'yi kestirdi.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

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Sarı-Kırmızılı ekibin, sezonu Beşiktaş 'ta kiralık olarak geçiren Michy Batshuayi ile transfer görüşmesi yaptığı öne sürüldü. Siyah-Beyazlı takımdaki performansı beğenilmeyen, özellikle kaçırdığı gollerle birçok maçta tepki çeken 28 yaşındaki santrfor, takımı Chelsea'ye geri döndü, ancak kadroda düşünülmüyor. Galatasaray'ın da tıpkı Beşiktaş gibi golcü futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. Belçikalı santrforun da kariyerine Türkiye'de devam etme düşüncesine sıcak yaklaştığı, gelen haberler arasında.

TARAFTAR KARŞI ÇIKIYOR: SAKIN ALMAYIN!

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Galatasaray taraftarı bu haberin çıkmasının ardından sosyal medyada Batshuayi'nin gelmemesi için yönetime binlerce mesaj attı. Batshuayi'nin Sergen Yalçın'ı ve devamında Önder Karaveli'yi kaçırdığı gollerle görevinden ettiği konuşulurken, şimdi de sırada Okan Buruk'un olacağı yazılmaya başlandı.


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Okan Buruk batshuayi beşiktaş galatasaray
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