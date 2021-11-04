Sergen Yalçın'ı istifaya davet ediyorlar!

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Beşiktaş, deplasmanda Sporting'le karşılaştı. Temsilcimiz karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 geride kaparken teknik direktör Sergen Yalçın eleştirilerin odağındaki isim oldu.

TARAFTARLAR KADRO TERCİHİNİ BEĞENMEDİ

Deneyimli hocanın Sporting maçı için kadro tercihini eleştiren siyah-beyazlı taraftarlar, Mehmet Topal-Josef ve Atiba'nın aynı anda ilk 11'de oynamasına tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Sergen Yalçın'ın Avrupa maçlarında sınıfta kaldığı yorumları yapıldı. Beşiktaşlı taraftarların başlattı ''İstifa et'' kampanyası sosyal medyada gündem oldu.



