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Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'u rakip kaleyi bombardımana tuttu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.03.2024 07:33
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Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Gaziantep FK’yı 1-0 mağlup etti. Sergen Yalçın’ın Antalyaspor’u Gaziantep FK maçında karşı kaleye 22 şut çekti.

Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'u rakip kaleyi bombardımana tuttu!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, elde ettikleri galibiyetin kendilerini bir hayli rahatlattığını dile getirdi.

RAKİP KALEYİ BOMBALADI

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Sergen Yalçın’ın Antalyaspor’u Gaziantep FK maçında karşı kaleye 22 şut çekti. Büyük takımlar gibi bir istatistik sergileyen Antalyaspor dikkat çekici bir performans sergiledi.

"OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

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"Oyuna baktığımız zaman 5-6 çok net pozisyon kaçırdık. İkinci golü atsaydık daha kolay olabilirdi. İkinci golü bulamayınca oyun zorlaşıyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Çok zor maçlar oynuyoruz. 38 puanla kendimizi koruma pozisyonuna aldık. Bu bizim için bir avantaj. Önümüzde 10 maçlık periyot var. Son 8 maç tamamen kendi rakiplerimizle. Bu galibiyet bizi rahatlattı."

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