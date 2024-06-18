Sergen Yalçın'ın Euro 2024 tahminleri olay oldu! Ne dediyse tersi çıktı! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor…

Sergen Yalçın, Candaş Tolga Işık ile birlikte YouTube üzerinden yayın yapan KAFA Sports isimli kanalda Euro 2024’te oynanacak maçlarla ilgili tahminlerini paylaştı.

Sergen Yalçın’ın, Euro 2024’te oynanacak maçlarla ilgili yaptığı tahminlerin tamamı tutmadı. Yalçın’ın programda partneri Candaş Tolga Işık'ın da tutmayan tahminlere tepkisi dikkatlerden kaçmadı. Yalçın’ın, önde gördüğü ve muhakkak kazanır dediği takımların farklı yenilgiler alması sosyal medyada da ses getirdi.

Yalçın’ın programdaki partneri Candaş Tolga Işık da tahminler ve maç sonuçları sonrasında paylaşımda bulundu.

İşte “EKGedik” isimli kullanıcı tarafından hazırlanan ve sosyal medyada gündem olan video: