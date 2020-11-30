Sergen Yalçın'ın gol sevinci olay oldu!

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, 15 yıl sonra bu deplasmanda gelen galibiyetle büyük coşku yaşadı.

15 YIL SONRA AYNI SEVİNÇ

17 Nisan 2005 yılında siyah-beyazlı ekip, kalecisi Cordoba'nın atılmasıyla birlikte 10 kişi kalmış ve kaleye Pancu'yu geçirmişti. Beşiktaş o maçta son dakikada Koray Avcı'nın golüyle 4-3 kazanırken, şu anda Beşiktaş'ın başında olan Sergen Yalçın ve yardımcısı Murat Şahin, 15 yıl önceki karşılaşmada kadroda olan isimlerdi.

TARİHE GEÇTİ

2005'te alınan bu galibiyetin ardından Beşiktaş, 15 yıl boyunca Kadıköy'de galibiyet yaşayamazken, Sergen Yalçın bu kez teknik direktör olarak seriyi bozmayı başardı ve Beşiktaş, tıpkı 15 yıl önce olduğu gibi yine 10 kişiyle maçı 4-3 kazandı. Yalçın, bu galibiyetle birlikte tarihe geçti.

4. GOLDEN SONRA BÜYÜK SEVİNÇ

Karşılaşmanın 87. dakikasında 4-2 öne geçen Beşiktaş'ta oyuncular ve kenar yönetimi büyük sevinç yaşadı. Siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcular yedek kulübesinde birbirleriyle sevinerek bu coşkuya ortak oldu.

DÜŞME TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Maç boyuncu yerinde duramayan Sergen Yalçın ise dördüncü golün ardından büyük sevinç yaşadı. Yerinde duramayan deneyimli teknik adam, sevinçten çılgına dönerken, düşme tehlikesi geçirdi.

Maçın ardından siyah-beyazlılar, Beşiktaşlı taraftarların resimlerinin bulunduğu bölüme giderek galibiyet kutlaması yaptı.

