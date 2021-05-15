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Sergen Yalçın'ın tarihi şampiyonluk açıklaması

15.05.2021 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın şampiyonluğun ardından konuştu. Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında da konuşan tecrübeli çalıştırıcı çarpıcı ifadeler kullandı.

Sergen Yalçın'ın tarihi şampiyonluk açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın, sözlerini tamamlayamadan tüm Beşiktaşlı oyuncular ve teknik heyet basın toplantısına 'baskın' düzenledi. Sergen Yalçın'ın basın toplantısı sırasında mikrofonu alan Beşiktaşlı oyuncular, 'Sergen Yalçın' tezahüratları yaptı. Daha sonra basın toplantısı devam etti.

"EN ZOR LİGDE ŞAMPİYON OLDUK"

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

"Şampiyon olmamın bir tarifi yok. Hayatımın en mutlu günlerinden bir tanesi. Tüm camiaya, taraftara... Şampiyonluğu anlatırken, ne demek olduğunu gördük. Birlik, beraberlik, samimiyet, arkadaşlık, dostluk... Bunlar hepsi şampiyonluk ifadeleri. Oyuncularımızın katkıları. Hepsi karakterli, aslan gibi, hiçbir zaman vazgeçmeyen, mücadeleyi hiç bırakmayan bir grup var. Onlara teşekkür ediyorum. Biz onlara ağabeylik yaptık elimizden geldiğince. Tüm sezon boyunca oyuncuların maaşları, primleri geride kalmadı. Ahmet Nur Çebi çok büyük bir başkanlık örneği gösterdi. Böyle bir süreçte başkan olup böyle bir yükün altına girmek herkesin harcı değildi. Ahmet Nur Çebi'yi cesareti ve Beşiktaşlılığından ötürü tebrik ediyorum. Başkanımız, sıkıntılı süreçlerde bize desteğini her zaman gösterdi. Murat Şahin ile ilk günden beri beraberiz. Çok teşekkür ediyorum ona. Tarihin en zor ligi bence. En zor ligde şampiyon olduk. Bu şampiyonluk mucize kadro ve mucize şampiyonluk. Böyle nitelendirilsin istiyorum.

"İŞİMİN GEREĞİNİ YAPMAYA ÇALIŞTIM"

Fenerbahçe ve Galatasaray'a da teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Uzun süre mücadele ettik. Güzel yarış oldu. Kazanan biz olduk. Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadık. Sezon içinde sert çıkışlarımız oldu. Bilerek yapma niyetim yoktu. İşimin gereğini yapmaya çalıştım. Böyle bir şampiyonluk, mutluluk... Tarifi yok! Beşiktaşlılar mutlu olsun. Taraftarımız her zaman yanımızdaydı. Gönül isterdi ki onlarla kutlayalım bunu. Herkese teşekkürler.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Göztepe
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
helal olsun sergen işini yaptın tebrik ederiz fenerbahçeliyim sonuna kadar hakettiniz
Tebrikler
Galatasaraylı olarak Beşiktaş adına hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunu düşünüyor ve tebrik ediyorum.

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